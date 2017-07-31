Тюменские кардиохирурги проводят уникальные операции малышам

Только за июль врачи кардиохирургического отделения Областной клинической больницы №1 провели 23 операции на сердце маленьким пациентам.

Стараниями докторов отделения спасена жизнь новорожденному с кардиогенным шоком. На момент проведения операции ему было всего 4 дня. Восьми пациентам не исполнилось и года, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Пришлось столкнуться и со сложными случаями. В июле кардиохирурги провели уникальную операцию мальчику 14 лет. Главный кардиохирург Тюменской области, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Кирилл Горбатиков, имплантировал подростку бескаркасный протез клапана аорты. Эта современная методика наиболее эффективна, так как по мере взросления мальчика, кольцо аорты будет "расти" вместе с его организмом. Это вторая подобная операция в России.

Все операции прошли успешно и на сегодняшний день все юные пациенты поправляются. В скором времени они смогут вернуться домой, к родителям.