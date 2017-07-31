Тюменцам советуют быть осторожнее с лечебными травами

В Тюменской области растет множество полезных трав и некоторые предпочитают заготавливать их самостоятельно. Однако специалисты предупреждают, что лучше не рисковать и, если не разбираешься в травах, не стоит самостоятельно их собирать и сушить, пишет "Мегатюмень".

Полезные растения можно перепутать с ядовитыми и или неправильно просушить, отмечают специалисты. Например, душицу можно спутать с чабрецом, они очень похожи, а действия у них разные.

Доверить сбор лекарственных трав лучше специалистам. Помимо явно опасных трав не стоит забывать и о том, что даже у полезных растений есть побочный эффект. Увлекаться лечением травами не стоит. Это всегда должно быть, как дополнение к основному лечение и только по направлению врача.