Тюменцев научат контролировать эмоции

Уникальной технике управления эмоциями научат тюменцев. Встреча "Огненный цветок" состоится при содружестве единственного в Тюменской области Кризисного молодежного центра и психотерапевта, НЛП-практика, психолога, терапевта Владимира Васильева, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Комплекс психофизических упражнений позволит за короткое время существенно повысить качество жизни. Так, начав выполнять комплекс во время отпуска, к рабочему режиму можно вернуться уже с более высоким уровнем стрессоустойчивости и крепкими навыками контроля своего психологического и физиологического состояния.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Встреча пройдет 2 августа в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) с 17:30 до 19:30.