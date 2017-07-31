Пенсионеров обучают новым профессиям

24 пенсионера прошли профессиональное обучение с начала 2017 года по квалификациям: портной, администратор гостиницы, делопроизводитель, калькулятор, охранник и другим.

Тюменцам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в службе занятости помогают приобрести востребованные профессии, сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

Способы получения дополнительного профобразования могут быть разными. Так, пенсионерка из поселка Туртас Уватского района Ирина Берлетова обратилась в районный центр занятости в январе текущего года. Имея за плечами большой стаж работы, она готова была для продолжения трудовой деятельности сменить специальность. В центре ей предложили переучиться на бухгалтера, а чтобы ей не отрываться от дома и семьи, помогли сделать это дистанционно. После успешного окончания двухмесячных курсов, женщина принята на работу в администрацию Сорового сельского поселения, где с успехом применяет полученные знания.