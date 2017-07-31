Тюменские маркетологи-путешественники рассказали о поездке по России

Фото со страницы vk.com

Пара тюменских маркетологов, участники проекта Marketing Trip Вера Сараева и Игорь Федоров рассказали в студии Moi-portal.ru о своем путешествии по России.

Путешественники со стажем вели блог из поездки, где рассказывали о том, куда они отправляются, какие места рекомендуют посетить, а также, куда уезжать не стоит. Маршрут пары пролегал через Омск, Новосибирск, Алтай, Кемерово, Красноярск и Байкал.

Ребята не только писали блоги, но и снимали ролики, публиковали фотоотчёты с разных уголков России. Своим примером они доказали, что путешествовать по нашей стране не только выгодно, но и интересно.

Финальной точкой путешествия для ребят стал приезд в Тюмень и участие в итоговом эфире. Специально для зрителей в режиме online участники рассказали о самых интересных моментах поездки, необычных открытиях и новых городах. Вместе с Marketing Trip мы узнали, как подготовить автомобиль к путешествию и что обязательно нужно взять в отпускную аптечку.

Весь эфир зрители задавали вопросы участникам. Автор самого интересного стал обладателем книги о путешествиях. Посмотреть запись эфира можно здесь.