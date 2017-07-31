Тюменские туроператоры отмечают высокий спрос на российские курорты

Спрос среди тюменских туристов на российские курорты будет сохраняться высоким вне зависимости от курортного сбора, считает директор клуба путешествий Юлия Скурихина.

"На наших курортах сейчас намного безопаснее, лучше и, что немаловажно, дешевле. Сбор составит максимум сто рублей с человека, а вероятнее всего, он будет в разы меньше. За границей подобная практика существует давно. На стоимости туров это никак не отражается – сбор платят по приезду в отеле. Как это будет происходить у нас, пока не ясно", – рассуждает Юлия.

С другой стороны, директор одной из туристических компаний Евгения Мурзина считает, что курортный сбор – это еще один вид финансовой нагрузки, который ложится на плечи туристов.

"Такого рода сборы есть в отелях Испании и Эмиратов, видимо, российские курорты решили последовать опыту других стран. С одной стороны, понимаю, что тем самым преследуется цель поддержать российские морские курорты, однако, на мой взгляд, они и без сборов довольно успешно развиваются за счет ощутимого потока россиян на курорты. Спрос в сезон на Сочи и Крым довольно высокий, несмотря на цены, сопоставимые с заграничными турами с более выгодным типом питания. На ближайшие даты места на рейсы из Тюмени в Крым и Сочи практически все разобраны. Возможно, эти средства будут направлены на то, чтобы поддержать отрасль не в сезон", – рассказала она газете "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Напомним, налог на отдыхающих вводится на территории четырех субъектов страны в качестве эксперимента. Средства должны пойти на развитие инфраструктуры курортов. Экспериментировать с курортниками будут с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В итоге будет решено, вводить ли курортный сбор на всей территории страны или отказаться от его введения.