В тюменской больнице внедряют органосохраняющие методы лечения

Врачи тюменской областной клинической больницы №2 освоили органосохраняющий метод лечения шеечной беременности, который позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщины.

Сейчас комплексное лечение шеечной беременности в ОКБ №2 прошли пять женщин. Через год они вновь могут планировать появление малыша, пишет "Аргументы и Факты – Тюмень".

При шеечной беременности имплантация оплодотворённой яйцеклетки и дальнейшее её развитие происходит не в матке, а в её шейке. Такая патология угрожает жизни женщины в связи с риском возникновения массивного кровотечения, основным способом остановки которого является экстренное удаление матки.

Новое поэтапное лечение позволяет сохранить репродуктивное здоровье пациентки. Комбинированная методика позволяет избежать развития сильного кровотечения при выполнении хирургического вмешательства и сохранить женщине детородную функцию.

В России опытом проведения подобных операций обладают только клиники крупных городов, в Тюменской области органосохраняющее лечение шеечной беременности проводится только в ОКБ №2. Как отметила заведующая гинекологическим отделением взрослого стационара Наталья Николаевна Зороастрова, метод лечения эффективен и в случаях врастания плодного яйца в рубец матки.