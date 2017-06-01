Теплосети на двух улицах Тюмени, где постоянно случались прорывы, наконец отремонтируют

Очередное заседание по вопросам обеспечения законности в сфере ЖКХ прошло в областной прокуратуре. Одной из тем для обсуждения стали итоги отопительного сезона 2016–2017.
Представители органов власти и ресурсоснабжающих организаций Тюмени отметили, что аварий на объектах ЖКХ зимой допущено не было, все повреждения устранялись оперативно. В свою очередь правоохранительные органы вспомнили об инцидентах на объектах коммунальной инфраструктуры, происходивших в одних и тех же точках города регулярно. Речь идет об участках на улицах Калинина и Карла Маркса.
"На протяжении нескольких лет там происходило от 15 до 25 повреждений, однако меры к замене участков трубопроводов не принимались. Главе администрации Тюмени в октябре 2016 года было внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", — рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.
Добавим, что ремонт указанных участков намечен на этот год.
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