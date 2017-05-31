Тюменцы могут опробовать еще одно мобильное приложение региональной платформы

В мае в Тюменской области было запущено очередное мобильное приложение, разработанное правительством региона. Сервисом "ЗАГС 72" пополнилась линейка "Медицина 72", "Образование 72", "ЖКХ 72" и "Транспорт 72".

С помощью него можно записаться на прием в комитеты загса Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска и Тобольска.

"При записи гражданин может выбрать не только орган ЗАГС, в который планирует обратиться, но и услугу, которая ему необходима, дату и время визита. Останется лишь активировать и распечатать талон в терминале учреждения за 15 минут до назначенного времени."Умное" приложение в процессе записи сообщит о том, какие документы необходимо иметь при себе, а также предложит занести дату приема в календарь мобильного устройства", — рассказывают в Региональном информационно-образовательном центре.

Зайти в приложение можно с помощью логина и пароля от портала gosuslugi.ru, но разработчики утверждают, что достаточно будет простой регистрации по номеру телефона и имени. В дальнейшем на такой способ авторизации переведут и другие приложения мобильной платформы.