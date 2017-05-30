Горожанам напомнили, где в Тюмени раньше читали книги

Накануне в областном центре студенты-волонтеры провели акцию "Здесь была библиотека". Они отправились в несколько точек города, где когда-то размещались библиотеки, фонды которых после революции стали частью фонда Тюменской областной научной библиотеки.

"Студенты рассказали тюменцам о первой библиотеке нашего города — Пушкинской городской библиотеке, открытой в 1899 году к юбилею известного поэта, о библиотеке Александровского реального училища, библиотеке Приказчичьего клуба в доме купцов Колмаковых. Одной из точек стала также Спасская церковь, где находились фонды областной научной библиотеки в годы Великой Отечественной войны. Многие тюменцы даже не подозревали, что в тех зданиях, которые они видят ежедневно в центре Тюмени, горожане проводили досуг за чтением любимых книг", — рассказали в пресс-службе ТОНБ.