Участники театрального фестиваля в Тобольске удивляют своей пластичностью

На XV Фестивале театров малых городов России в Тобольске продолжается образовательная программа. Опытные педагоги делятся знаниями с участниками фестиваля.

Мастер-класс по пластической оснащенности актера провел художественный руководитель театра пластической драмы "SLAVТЕАТР" из Екатеринбурга Вячеслав Белоусов. Под руководством опытного преподавателя участники фестиваля выполняли упражнения на растяжку и пластику.

"Артист же не просто стоит на сцене. Он ходит, падает, танцует. И поэтому актеры должны правильно и ритмично двигаться. Сценическое движение для артиста - основа его профессиональной оснащенности".

Вячеслав Белоусов также рассказал, что смотрит на актеров не только на своих занятиях, но и на спектаклях.

"Среди участников фестиваля откровенно непластичных нет. Но есть те, кто выделяются. Мне понравился своей пластичностью актер, игравший Хлестакова из Набережных Челнов, парень, игравший Скапена из Нижневартовска. Да много кто еще. Я их раньше не видел, познакомился на фестивале", - отметил Вячеслав Белоусов.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".