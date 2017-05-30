Тюменскую управляющую компанию наказали за плохое содержание дома

В Тюмени пятиэтажный дом № 20 на улице Игримской в Тарманах проверили по просьбе жильцов прокуратура и жилинспекция. Обитатели дома пожаловались на ненадлежащее содержание общего имущества.

"Домом управляло ООО "Легион", которое не обеспечило жильцам нормальные условия. К примеру, на втором этаже в общем санузле частично было разрушено перекрытие, местами поотпадывала плитка. На пятом этаже в коридоре частично отсутствовало освещение", — прокомментировали результаты проверки в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении гендиректора "Легиона" возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. В итоге руководителя оштрафовали на 25 тысяч рублей. В апреле жильцы дома сменили управляющую компанию.