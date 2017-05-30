Новокузнецкий театр перенес зрителей тобольского фестиваля в Лондон

Новокузнецкий драматический театр представил на XV Фестивале театров малых городов России в Тобольске спектакль "Лондон".

Постановка рассказывает историю сантехника Гены из белорусской глубинки, которому вдруг выпадает возможность посетить Лондон. Внутри этого простого сюжета таится множество противоречий и проблем, которые вдохновили авторов спектакля придумать необычную театральную форму. Драматический ли это монолог о любви к родине или ирония – каждый зритель решает самостоятельно. У каждого из нас – свой Лондон и своя родина.

На спектакле "Лондон" произошло колоссальное погружение в атмосферу: зрителей отправляли в космос, спускались с ними в канализацию. Жизнь одного героя сделали жизнью каждого.

Своим мнением о спектакле поделилась эксперт по корпоративным коммуникациям "СИБУР Тобольска" Ирина Горбунова.

"Лондон - площадка для сомнений. Авторам удалось создать уникальное пространство для того, чтобы зритель смог вывернуть себя, усомниться в собственной искренности. История главного героя проста и в этом ее сила. Аудиоряд примитивным мыслительным потоком передает быт сюжета. Визуальный ряд открывает суть. Мы слышим историю сантехника Гены, а видим перерождение дикого человека, покрытого коркой каменной крошки, в космонавта, осознавшего свою связь с землей", - отметила Ирина Горбунова.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".