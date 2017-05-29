Специалисты Минздрава оценили работу ФЦН в Тюмени

Представители Министерства здравоохранения России посетили Тюменскую область с рабочим визитом. Ознакомившись с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени, эксперты отметили передовой технологический уровень медучреждения.
Комиссия осмотрела поликлинику, приемное, детское и сосудистое нейрохирургические отделения. Главный врач клиники, профессор Альберт Суфианов представил экспертам презентацию о работе медучреждения. Оценили специалисты и работу официального сайта нейрохирургического центра. В завершение встречи комиссия и администрация ФЦН провели короткое совещание, обозначив точки роста и выработав рекомендации по совершенствованию дальнейшей работы.
Главная цель работы комиссии – рассмотрение результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями. Окончательные итоги проверки ФЦН в балловом эквиваленте будут озвучены позже, однако уже сейчас представители Минздрава отмечают высококлассный уровень предоставляемых центром медицинских услуг и позитивные статистические данные проводимых здесь операций.
"Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени – один из лучших федеральных медицинских учреждений России. Здесь используются передовые и прогрессивные методы и технологии лечения. В целом, ФЦН производит хорошее впечатление", -отметила помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева.
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