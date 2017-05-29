На благотворительном забеге юристов на набережной собрали 100 тысяч рублей

Благотворительный забег юристов "Legal Run — 2017" прошел в Тюмени на набережной Туры 27 мая.
Более 150 горожан поучаствовали в забегах на 1 и 3 километра. Вместе со зрителями они собрали 100 тысяч рублей, которые направлены в благотворительный фонд "Подари жизнь".
Впервые "Legal Run" прошел в 2014 году и объединил представителей профессионального сообщества юристов всего мира, чтобы поддержать подопечных фонда. В этом году в проекте участвовали полсотни городов в двенадцати странах.
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