На благотворительном забеге юристов на набережной собрали 100 тысяч рублей

Благотворительный забег юристов "Legal Run — 2017" прошел в Тюмени на набережной Туры 27 мая.

Более 150 горожан поучаствовали в забегах на 1 и 3 километра. Вместе со зрителями они собрали 100 тысяч рублей, которые направлены в благотворительный фонд "Подари жизнь".

Впервые "Legal Run" прошел в 2014 году и объединил представителей профессионального сообщества юристов всего мира, чтобы поддержать подопечных фонда. В этом году в проекте участвовали полсотни городов в двенадцати странах.