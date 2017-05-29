Кинофестиваль "Ноль плюс" стал частью Дней русской культуры в Латвии

Представители оргкомитета кинофестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" приняли участие в программе дней русской культуры в Латвии, а затем отправились в Чехию.

Как рассказали в оргкомитете фестиваля, 25 мая в латвийском городе Резекне (провинция Латгалия) русскоговорящим учащимся показали российский приключенческий фильм 2014 года "Тайна Темной комнаты", рассказывающий о двух школьниках, решивших исследовать таинственное окно в Темную комнату, появляющееся на стене их дома в полнолуние.



Затем представители оргкомитета отправились в чешский Блин на старейший и крупнейший фестиваль детского и семейного кино, где обсудили вопросы сотрудничества.



Кроме того, в этом году фильм "Море, она и он", оператором которого был член команды "Ноль Плюс" Марк Миллер, отобран в программу короткометражного кино 70-го Международного Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о том, как любовь и йога помогли главным героям посмотреть на простые истины жизни, пишет "Вcлух.ру".