Тюменская дорожная инспекция усиливает меры безопасности к лету

ГИБДД Тюменской области активно готовится к началу летней оздоровительной кампании в регионе. Проводятся совещания и рабочие встречи с руководителями детских оздоровительных и образовательных организаций, на базе которых будут действовать лагеря дневного пребывания для юных тюменцев.

Как сообщили в Госавтоинспекции, уже состоялось 37 проверок улично-дорожной сети в местах расположения детских оздоровительных учреждений и по маршрутам массовых перевозок детей. Инспекторы выдали должностным лицам 11 предписаний об устранении недостатков. По шести из них недостатки уже устранены.

Также проводятся проверки транспортных средств, задействованных для перевозки детей. Особо внимание уделяется транспорту, который перевозит ребят к местам отдыха и обслуживает заявки детских оздоровительных центров и лагерей.

Во всех оздоровительных учреждениях сотрудники ГИБДД планируют провести профилактические мероприятия по детской дорожной безопасности: массовые флешмобы, обучающие игры, встречи с Зеброй и инспекторами мотовзвода ДПС.

