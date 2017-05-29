Художественная выставка графа Владимира Комаровского откроется в Ишиме

В Ишиме 10 июня откроется художественная выставка "Необыкновенно яркие здесь звезды", посвященная творчеству уникального художника, иконописца, графа Владимира Комаровского, который с 1925 по 1928 год отбывал здесь наказание.

Как рассказала заведующая Ишимским историко-художественным музеем Надежда Проскурякова, подлинники работ художника в город привезет его внук, прямой потомок Екатерины Второй Алексей Бобринский, который приедет в Ишим на церемонию вручения Международной литературной премии имени Петра Ершова.

Русский иконописец, реставратор граф Владимир Комаровский родился 8 октября 1883 года в Санкт-Петербурге. В начале 1925 года он был арестован за "принадлежность к монархической группировке бывшей аристократии". Срок отбывал в Ишиме. По распоряжению ОГПУ, как свидетельствуют архивные источники, на работу его не брали. Художник зарабатывал деньги тем, что писал портреты обывателей, делал вывески, красил крыши. Там же Владимир Комаровский написал несколько картин "в иконописном стиле" и больших портретов. Самой известной его работой считается "Богоматерь Донская", которая хранится в Даниловом монастыре, пишет ИА "Тюменская линия".



"В одном из своих писем к жене Владимир Алексеевич писал об Ишиме, что необыкновенно яркие здесь звёзды. Поэтому и выставка так будет называться",- объяснила Надежда Проскурякова.