В Тюмени состоится семенар-практикум по целеполаганию

Семинар-практикум "Учимся правильно ставить цели" пройдет в Тюмени 12 июня в коворкинге "Моя территория". Мероприятие будет проходить с 19:00 до 21:00, вход свободный.

Как рассказали организаторы, участников семинара научат шаг за шагом идти к задуманному, чтобы добиться своей цели.

"Правильно поставленная и сформулированная цель – это 50% успеха. Мы выберем одну цель и полностью пропишем её: как достигнуть, что нужно для этого и как замотивировать себя, чтобы начать действовать уже сегодня", - поделился спикер мероприятия, профессиональный лайф-коуч и тренер Артем Постыляков.



Он также отметил, что вся программа будет состоять из четырех блоков: сначала найти все свои цели, затем из них выбрать одну самую вдохновляющую, после чего прописать ее по методу "Рамка цели" и получить результат, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

