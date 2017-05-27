В Тобольском драмтеатре открылась выставка костюмов и декораций

Выставка сценографии "Триплет", приуроченная к открытию XV Фестиваля малых театров городов России, открылась в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова.

В экспозиции представлены работы трех театральных художников Тюменского концертно-театрального объединения: главного художника Тобольского драматического театра Ольги Трофимовой, главного художника Тюменского драматического театра Алексея Паненкова и главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепёлкина.

На выставке представлены макеты оформления декораций к спектаклям, афиши постановок, сцены из спектаклей, куклы, эскизы костюмов, а также костюмы из спектаклей.

Фестиваль малых городов России продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".