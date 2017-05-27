В Тюмени откроется выставка дронов

Музей технологий "Атом" официально откроется в ТРЦ "Остров" в Тюмени к 1 июня. Уже сейчас собрана экспозиция из работ тюменских любителей техники и дополняется новыми дронами.

Как рассказал директор музея Дмитрий Кияткин, на выставке собраны экспонаты различных по сложности, размеру и функциям квадрокоптеров. В рамках музея будет открыта школа по обучению пилотированию на дронах для детей. Юных дронрейсеров старше 14 лет научат управлчть аппаратами на гоночных трассах. Детям старше 7 предложат пройти инженерный курс по сборке дронов и пилотированию под присмотром родителей, пишет ИА "Тюменская линия".