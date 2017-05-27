В тюменской больнице внедрили новый метод диагностики лёгких

Новый метод комплексной диагностики лёгких под названием "бодиплетизмография" используют в Областной клинической больнице №1 в Тюмени. Он позволяет на ранних стадиях выявлять такие грозные заболевания как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема, муковисцидоз и другие.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, дословно название методики переводится как "измерение легочных объемов". Для внедрения технологии в тюменской клинике врачи-диагносты прошли обучение в Москве. С начала внедрения обследовано более двух десятков пациентов.

Сама технология, как и оборудование для нее, не имеют аналогов в Тюмени. Как пояснила заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики №2 ОКБ №1 Оксана Скрипникова, применявшийся ранее метод спирометрии не позволял оценить такие важные характеристики дыхания, как бронхиальная проходимость, воздухонаполненность, эластические свойства легких. Новый метод исследования лёгких востребован среди врачей пульмонологов, его результаты могут быть показательны для аллергологов и кардиологов. Бодиплетизмография абсолютно безболезненна и безопасна для пациента.