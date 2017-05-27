Тюменские малыши узнали об экологичном образе жизни

На городском семейном фестивале "Планета счастья" волонтеры добровольческого объединения "Круговорот" организовали экозону для молодых семей и детей. На этой площадке активисты рассказали малышам об экологичном образе жизни, провели экоурок в формате игры и обменяли пластиковые бутылки на конфеты.

Волонтеры рассказали юным тюменцам, как организован раздельный сбор отходов и какие предметы можно получить благодаря вторичной переработке, а также показали, к чему приводит безответственно выброшенный пластик.



Кроме того, участники фестиваля "Планета счастья" получили возможность обменять пластиковые бутылки на конфеты. Волонтеры напомнили, что сдать на переработку пластиковые бутылки в Тюмени просто: по всему городу установлены сетки оранжевого, зеленого и серого цветов.

Кроме того, организаторы рассказали, что другие виды сырья можно сдать на выездном пункте, который 10 июня будет дежурить на Малыгина, 51. Здесь у населения готовы принять бумагу, алюминий, несколько видов пластика, пишет "Тюменская oбласть сегодня".