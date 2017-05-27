Авангард Леонтьев: Российский театр - лучший в мире

В Тобольске стартовал XV фестиваль театров малых городов России. Своими ожиданиями от фестиваля поделился председатель жюри Авангард Леонтьев.

"Я жду от фестиваля удивления. Хочу поплакать. Я в театр хожу поплакать, люблю когда меня спектакль трогает. Жду эмоционального погружения в вымысел от артистов. Это производит потрясающее впечатление на зрителя. Я редко хожу в театр, а теперь увижу все свои глазами. Все 15 театров. Только на фестивале можно увидеть актуальное состояние театров. Хотя я всегда говорил, что наш театр - лучший в мире", - отметил Авангард Леонтьев.

Фестиваль продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".