Сергей Осинцев: фестиваль заставляет малые города вдохнуть свежий воздух искусства

Театральные фестивали развивают уровень культуры города, в котором они проходят. Такое мнение о фестивале малых городов России в Тобольске высказал директор тюменского драматического театра Сергей Осинцев.

"Любые формы искусства привносят в город красоту. Когда люди приезжают из разных театров, из разных городов и регионов, это отражается и на жителях города, поднимает общий уровень культуры. Работоспособность населения, как это ни странно, от уровня культуры тоже повышается. Такие события заставляют малые города вдохнуть свежий воздух искусства и начать более активно развиваться".

Сергей Осинцев также отметил важность фестиваля и для самих театров.

"Для артиста нет ничего хуже, чем всю жизнь просидеть в одном городе, находясь в своем внутреннем мире. Когда ты выезжаешь на гастроли, выходишь на сцену, и в зале сидят незнакомые с твоим творчеством люди, это совершенно другое чувство. Хороший толчок для развития", - резюмировал Осинцев.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".