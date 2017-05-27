В тюменском парке высадили два десятка деревьев

Массовая высадка деревьев состоялась 27 мая в Гагаринском парке. Волонтеры посадили кедры, ели, туи.

Как рассказала волонтер добровольческого объединения "Круговорот", куратор акции "Зеленый офис" Наталья Лужанская, в рамках акции "Зеленый офис", организованной добровольческим объединением "Круговорот" и компанией "Синдикат Полимер", тюменские компании получили возможность сдать на переработку макулатуру и пластик, а взамен получить саженцы. Их и высаживали во время акции, некоторые компании изъявили желание самостоятельно посадить свои деревца на других участках, пишет "Тюменская область сeгодня".