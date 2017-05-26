В ФЦН Тюмени прошел уникальный курс по электростимуляции спинного мозга

С 24 по 26 мая на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени состоялся уникальный для России научно-практический курс с кадавер-классом по электростимуляции спинного мозга.

Интенсивный курс обучения включал в себя лекционные занятия, демонстрационную операцию, кадаверные занятия, дающие возможность участникам индивидуально закрепить приобретенные знания на практике, ознакомление с результатами ранее проведенных в ФЦН подобных операций и состоянием пациентов. По итогам конференции участники получили сертификаты о прохождении обучения. Руководил курсом д.м.н., врач-нейрохирург ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" МЗ РФ (г. Тюмень, Россия), профессор Владимир Шабалов.

"Технология электростимуляции спинного мозга сегодня весьма востребована и всё шире применяется. Данный курс, по сути, уникален не только для России, но и для всего мира. Поэтому в будущем, наверняка, в ФЦН будут приезжать для обучения по данному направлению и зарубежные врачи", - рассказал руководитель курса, профессор Владимир Шабалов.

"Конференция получилась весьма насыщенной именно в практическом плане, и прибывшие курсанты увидели и опробовали большое количество разнообразных хирургических манипуляций в рамках нейромодуляции. Практически нигде в России нет столь подходящих условий, ведь здесь проводится большое количество операций с применением данной технологии, поэтому врачи Центра накопили большой опыт", - отметил Андрей Куликов, представитель компании "Импланта", занимающейся поставкой медицинского оборудования крупнейших американских производителей имплантируемых устройств.

Участники высоко оценили организацию и полезность курса, особо отметив возможность практических тренировок и отличный уровень взаимодействия врачей Федерального центра нейрохирургии.

"С практической точки зрения это – прекрасный семинар. Обычно обучающие семинары – это, в основном, лекции, здесь мы получили и практические навыки. Организаторам цикла я весьма благодарна. Очень понравился ФЦН, отношение, люди, и мне бы хотелось сюда возвращаться", - поделилась впечатлениями Алина Козырева, врач-невролог Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра.

"Организация мероприятия – на высшем уровне. Каждый из присутствующих имел возможность выполнять все манипуляции, которые потом предстоит выполнять в родной клинике. Это немаловажно, так как обычные курсы, проводимые для большого количества людей, не позволяют ощутить всё в полной мере и закрепить мануальные навыки", - добавил врач-нейрохирург Ростовского медицинского университета Грант Кундупян.

Профессор Владимир Шабалов обозначил некоторые цифры. Электростимуляция спинного мозга подойдет как детям, так и глубоким старикам. Она существенно улучшает качество жизни, к примеру, больных детским церебральным параличом (таких по статистике насчитывается 5 новорожденных из тысячи), при болезни Паркинсона (ею страдают 40-60 человек на 100 тысяч населения), при торсионной дистонии, болезни Штрюмпеля.

Примерно у 40% больных, перенесших операции на позвоночнике или спинном мозге, развиваются трудно поддающиеся лечению болевые синдромы (к примеру, синдром оперируемого позвоночника), которые не всегда можно побороть консервативными методами. В таких случаях электростимуляция хотя и не приводит к полному выздоровлению, но позволяет значительно повысить качество жизни вплоть до избавления от инвалидности и возврата к полноценному труду.

"Представленное в ФЦН оборудование для нейростимуляции соответствует мировому уровню качества, и благодаря постоянному взаимодействию с зарубежными коллегами хирурги Центра работают с передовыми технологиями. Одна из целей, которую мы преследуем – это обучение, когда высокопрофессиональные нейрохирурги делятся своим бесценным опытом и взращивают звезд нейрохирургии. У нас прекрасная база для этого", - резюмировал главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов.

Организаторами мероприятия выступило РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области".