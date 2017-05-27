В Тюмени выбрали лучших студентов-железнодорожников страны

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди будущих железнодорожников завершилась в Тюмени. Первое место заняла Валерия Земцовская из Ухтинского техникума железнодорожного транспорта - филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I(Республика Коми).

"Серебро" завоевал студент колледжа железнодорожного и городского транспорта г. Москвы Артем Карпов. Третье место занял Симпад Пасхалиди из Минераловодовского колледжа железнодорожного транспорта Ставропольского края. В профессиональном состязание принимали участие будущие машинисты, механики и технологи из 31 региона России.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области евгения Сидоренко, участники олимпиады решали теоретические и практические задания, показывали владение профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, управляли поездом "Сапсан" на тренажерах, составляли железнодорожные составы и т.д.

Для участников из других регионов провели экскурсии по Тюмени, рассказали о возможностях и оснащении местного учебного заведения, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

