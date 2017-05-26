В Тобольске готовятся к летним каникулам

Безопасность отдыха во время летних каникул стала главной темой на консультативном дне в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Тобольска. В мероприятии приняли участие специалисты, работающие с детьми, подростки и их родители.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, летний период считается временем повышенной опасности для детей. Специалисты учреждений системы профилактики Тобольска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Ярковного муниципальных районов за круглым столом обсудили вопросы формирования навыков безопасного поведения у детей и подростков в летний период, а также формы и методы проведения профилактической работы с

родителями.

Активное участие в обсуждении принимали представители Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России "Тобольский". Также эксперты говорили о безопасности в Интернете, в том числе состоялось практическое занятие по противодействию опасным ресурсам в социальных сетях, которые пропагандируют насилие, жестокость, наркотики и оказывают деструктивное влияние на детскую психику.