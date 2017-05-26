Городской семейный фестиваль "Планета счастья" пройдет в центре Тюмени

Ежегодный городской семейный фестиваль "Планета счастья" состоится на Цветном бульваре 27 мая. Для гостей и участников буду работать развлекательные, информационные, спортивные площадки. Начало в 12:00.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставки изделий ручной работы, фото, зоны, розыгрыши и лотереи, настольные игры, презентации, дегустации. Тюменцы смогут попробовать себя в боевом искусстве айкидо под присмотром опытного тренера, измерить свою физическую силу или проверить интеллектуальные знания. Также гостям фестиваля предложат создать свои собственные художественные шедевры.

Для тюменок на Цветном бульваре будут открыты площадки с мастер-классами по декоративному макияжу и модное дефиле. Эксперты Тюменского медуниверситета расскажут о стоматологическом здоровье, пишет "Мегaтюмень".

Участие в мероприятие бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону 68-41-22.

