Этнофестиваль "Небо и Земля" подготовил программу для юных участников

18:23 26 мая 2017
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Десятый этнофестиваль "Небо и Земля 2017" пройдет с 8 по 12 июня на территории экополиса "Фестивальный" в 42 км от Тюмени. Организаторы подготовили программу не только для взрослых, но и для детей. Всего на мероприятии будет работать 10 семейно-детских площадок.

На площадках можно будет принять участие в мастер-классах, поиграть, потанцевать или спеть, заняться боевыми искусствами, стать частью театральных представлений или освоить музыкальные инструменты народов мира. Как рассказала организатор семейно-детского пространства "Дети мира" Елена Силина, родители могут в течение дня оставлять своего ребенка для занятий с педагогами или выбирать совместные занятия.

"Для детей пройдут мастер-классы по самым разным направлениям: флористика, кондитерское дело, создание вещей и украшений своими руками, лепка, рисование, йога, танцы и даже финансовая грамотность. А для осознанных родителей мы расскажемо мягких и естественных родах, гуманном воспитании, интересных прогулках с детьми и подготовке к школе", - отметила она.

Кроме того, участников фестиваля научат уважать и ценить свои особенности, постичь свою природу. Почувствовать, что люди в любом государстве и любой народности могут договориться и жить в мире. Кроме того, дети и родители смогут познакомиться с развивающими центрами, коллективами, артистами, мастерами и педагогами, чтобы продолжить общение и занятия вне фестиваля, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: культура , творчество , семья , досуг , дети , мастер-классы , фестиваль
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