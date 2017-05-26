Переносчиками инфекций оказываются почти треть тюменских клещей

К середине этой недели в Тюменской области зарегистрировано 5205 обращений по поводу присасывания клещей. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, это на 12 % меньше, чем за тот же период прошлого года. Только за последнюю неделю в медучреждения обратились почти полторы тысячи человек.

С начала апреля жители области отдали на анализ в местный Центр гигиены и эпидемиологии 472 обнаруженных на себе клещей. В 6 из них специалисты нашли вирус клещевого энцефалита, в 123 — возбудитель клещевого боррелиоза.

По данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом, хотя ранее о двух пострадавших сообщали областная больница Ишима и Областная инфекционная клиническая больница в Тюмени.

В областном центре с начала сезона клещи покусали 1693 человек. Напомним, что помочь взрослым, пострадавшим от клещей, у нас могут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (Комсомольская, 54А). Детей до 17 лет ждут в приемном отделении детского стационара Областной клинической больницы № 2 (Мельникайте, 75).