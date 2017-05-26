Валентина Трошкова: малые театры излучают доброту и чуткость к зрителю

Фестиваль театров малых городов России – важное событие для Тобольска, это праздник и некий культурный шок, который даст молодежи толчок попробовать что-то новое, испытать свежую волну эмоций, считает депутат Думы Тобольского муниципального района, член Общественного совета Тобольской промышленной площадки компании СИБУР Валентина Трошкова.

"Когда приезжает так много творческих коллективов – это событие для города. Такие мероприятия приносят эмоциональный всплеск, дают возможность размышлять, обрести новый взгляд на какие-то вещи. Я по профессии – библиотекарь, и хорошо знаю классику. И, например, произведение "Безымянная звезда" - внеконкурсный спектакль, который 25 мая открыл фестиваль, на сцене читался по-новому.

Приезжая в любой город, я стараюсь заходить в местную библиотеку и, по возможности, - в театр. Тобольский драматический театр также является культурным зерном. Большие театры – это одно, а в малых всегда чувствуется особая доброта, они не избалованы, чуткие к зрителю", - прокомментировала она.

XV Фестиваль театров малых городов России проходит в Тобольске с 25 мая по 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Программа состоит из конкурсной и внеконкурсной частей. Отдельной частью фестиваля станет профессионально-образовательная программа: опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации. Помимо этого будет представлена специальная программа документального кино, состоятся встречи с известными деятелями культуры, читки пьес с участием актеров и режиссеров.

Жюри, состоящее из театральных деятелей и критиков, возглавляет Авангард Леонтьев.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".