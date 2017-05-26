Фестиваль театров малых городов России в Тобольске стартовал показом спектакля "Безымянная звезда"

Московский спектакль "Безымянная звезда" театра под руководством Олега Табакова открыл XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Главные роли в спектакле играют молодые актеры Анна Чиповская и Павел Табаков.

Пьесу, по которой поставили спектакль "Безымянная звезда", написал драматург Михай Себастиан в разгар войны, в 1942 году. Драматург создал одну из самых красивых и необычных историй любви молодой аристократки и скромного провинциального учителя астрономии. Полная неожиданностей история внезапно вспыхнувшей любви балансирует между комедией и драмой, между лирикой и фарсом, смехом и слезами.

По словам Анны Чиповской, спектакль получился простой и легкий.

"Есть пьесы, в которых надо копаться, разбираться, искать суть. Здесь все очень просто, но эта простота и прекрасна. Любовная история двух очень разных людей, которые в реальном мире никогда бы не встретились, не познакомились", - рассказала Анна Чиповская.

XV Фестиваль театров малых городов России проходит в Тобольске с 25 мая по 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Программа состоит из конкурсной и внеконкурсной частей. Отдельной частью фестиваля станет профессионально-образовательная программа: опытные педагоги проведут семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации. Помимо этого будет представлена специальная программа документального кино, состоятся встречи с известными деятелями культуры, читки пьес с участием актеров и режиссеров.

Жюри, состоящее из театральных деятелей и критиков, возглавляет Авангард Леонтьев.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".