В Тюменской области с подтопленной территории спасли лосят

В Викуловском районе связист аварийно-восстановительной бригады не оставил в беде двух лосят, оказавшихся далеко от берега.
Животных работавший на рейде Сергей Кайгородов увидел недалеко от деревни Пестово — на островке, от которого до земли было не меньше 300 метров. Мужчина понял, что лосятам требуется помощь — сразу позвонил местным охотоведам.
"Посмотрел по сторонам, мамы-лосихи рядом не было видно, — рассказал он. — На острове маленькие лосята лежали обессиленные. Они не могли самостоятельно выбраться. После приезда охотоведов лосят на лодке переправили на берег. Чуть позже нашлась и мама-лосиха".
Как рассказали в пресс-службе "Ростелекома", где Сергей работает водителем, в своем поступке особого подвига он не видит и уверен, что каждый бы пришел на помощь ослабевшим животным.
Напомним, что пару дней назад на территории Викуловского района уровень воды в реке Ишим преодолел опасную отметку, подтопленными оказались 34 дома, больше сотни человек заблаговременно эвакуировали.
Фото: пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской области
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