В Тюмени автоинспекторы постараются предугадать логику пьяных водителей

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В областном центре сплошные проверки водителей на трезвость проведут инспекторы ДПС в грядущие выходные. Действовать сотрудники ГИБДД намерены на опережение.

"В целях формирования у водителей сознания высокой степени риска быть задержанными в состоянии опьянения, сплошные проверки будут комбинироваться с отработкой мест наиболее вероятного появления нетрезвых водителей, то есть там, где они обычно пытаются объехать магистральные улицы или возможные посты ДПС", — комментируют в пресс-службе областной автоинспекции.

В прошлые выходные в Тюмени зарегистрировали несколько дорожных аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями. С начала года в регионе автоинспекторы отстранили от управления транспортом более 3500 водителей в состоянии опьянения, почти 400 из них — повторно.