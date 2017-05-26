В Тюмени автоинспекторы постараются предугадать логику пьяных водителей

В областном центре сплошные проверки водителей на трезвость проведут инспекторы ДПС в грядущие выходные. Действовать сотрудники ГИБДД намерены на опережение.
"В целях формирования у водителей сознания высокой степени риска быть задержанными в состоянии опьянения, сплошные проверки будут комбинироваться с отработкой мест наиболее вероятного появления нетрезвых водителей, то есть там, где они обычно пытаются объехать магистральные улицы или возможные посты ДПС", — комментируют в пресс-службе областной автоинспекции.
В прошлые выходные в Тюмени зарегистрировали несколько дорожных аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями. С начала года в регионе автоинспекторы отстранили от управления транспортом более 3500 водителей в состоянии опьянения, почти 400 из них — повторно.
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