В Тюмени автоинспекторы постараются предугадать логику пьяных водителей

11:35 26 мая 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В областном центре сплошные проверки водителей на трезвость проведут инспекторы ДПС в грядущие выходные. Действовать сотрудники ГИБДД намерены на опережение.

"В целях формирования у водителей сознания высокой степени риска быть задержанными в состоянии опьянения, сплошные проверки будут комбинироваться с отработкой мест наиболее вероятного появления нетрезвых водителей, то есть там, где они обычно пытаются объехать магистральные улицы или возможные посты ДПС", — комментируют в пресс-службе областной автоинспекции.

В прошлые выходные в Тюмени зарегистрировали несколько дорожных аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями. С начала года в регионе автоинспекторы отстранили от управления транспортом более 3500 водителей в состоянии опьянения, почти 400 из них — повторно.

Теги: проверка на дорогах , ГИБДД , пьяные водители
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