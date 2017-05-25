В паводок жители затопленных районов получили почту вовремя

В районы Тюменской области, которые этой весной столкнулись с паводком, Почта России доставляла пенсии и корреспонденцию совместно с МЧС и с использованием спецтранспорта.

В село Водолазово Абатского района доставку осуществляли не только с помощью лодочной переправы, но и на тракторе. Как отметила почтальон Татьяна Кочеренко, она не могла допустить срывов доставки почты, даже когда вода отрезала ее деревню от отделения. Вместе с водителем трактора она преодолела двенадцать километров только в одну сторону, чтобы доставить почту односельчанам.

"Ситуация с паводком в Тюменской области не отразилась на работе почтовых отделений, доставка почтовой корреспонденции и отправлений происходила в срок ", — отмечают в пресс-службе Почты России.