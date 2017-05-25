Журналисты из Азербайджана: о ФЦН в Тюмени должны знать за пределами России

Журналисты и блогеры из Азербайджана вчера, 23 мая, посетили Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Гости были приятно удивлены представленными медицинскими технологиями и подчеркнули – мы многое узнали о Тюменской области, многое увидели, но Федеральный центр нейрохирургии – это гордость региона, о клинике должно узнать, как можно больше людей.

Делегация журналистов ведущих информационных агентств Азербайджанской Республики, пишущих на русском языке, прибыла в Тюмень по приглашению губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Представители восьми СМИ — ИА "Интерфакс", ИА "Спутник Азербайджан", ИА "Позиция", "Vesti.Az", "Report", "Azeri.Today", "Salamnews", "Haqqin.Az" в течение четырех дней будут знакомиться с экономикой тюменского региона, его инвестиционным и туристическим потенциалом, развитием образования и культуры. Одним из пунктов насыщенной программы делегации стало посещение Федерального центра нейрохирургии.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов и заведующий организационно-методическим отделом Алексей Кудряшов презентовали передовые технические возможности Центра: уникальную для России гибридную операционную, оснащенность палат пациентов, помещения для обучения и мастер-классов, рассказали о проводимых в медучреждении сложных малоинвазивных операциях. Увиденное произвело на представителей азербайджанских СМИ сильное впечатление.

"Мир должен знать, что Тюмень – не только нефть. До сих пор не могу прийти в себя оттого, что увидел в Федеральном центре нейрохирургии. То, что здесь нам демонстрировали, есть далеко не везде. Я считаю, что долг любого журналиста – сделать всё возможное, чтобы о ФЦН узнали далеко за пределами Тюмени и России, ведь специалисты Центра помогают детям и взрослым, в том числе тем, от кого отказались в других престижных клиниках. ФЦН в Тюмени – последний шанс для многих, не только россиян. Лично я сделаю всё, чтобы на Кавказе о Федеральном центре нейрохирургии узнало как можно больше людей", - поделился известный азербайджанский журналист Вюгар Вюгарлы.