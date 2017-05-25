Общественники рассудили, что не так с производством на Антипинском НПЗ

В Тюменской области активисты регионального отделения ОНФ намерены взять на контроль ситуацию с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. Причиной для волнения стали многочисленные жалобы жителей села Антипино на едкий запах сероводорода и гари в этом районе.

"Мы считаем, что предприятию необходимо установить у себя новейшие очистные сооружения, которые в несколько раз снизят уровень вредных выбросов в атмосферу. Учитывая, что Антипинский завод входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в нашей стране, я уверен, что у владельцев предприятия есть средства для установки подобных очистных сооружений", — отмечает эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Проблема появилась год назад. По замечанию активистов, у жителей села начались проблемы с дыханием, стало ухудшаться самочувствие. Жалобы селян в органы власти ни к чему не привели. В планах ОНФ побудить проверить работу завода органы власти и надзорные органы.

Напомним, что на встрече с Роспотребнадзором общественники условились с ведомством, что в течение полугода в разных точках Антипино будут забираться пробы воздуха на анализ.

Фото: пресс-служба Антипинского НПЗ