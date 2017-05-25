Тюменцев приглашают проверить подозрительные родинки

Дни диагностики рака кожи пройдут в профильных медучреждениях Тюмени 26 и 27 мая. Тюменцы смогут бесплатно обследовать родинки у специалистов, чтобы удостовериться, что эти изменения не из опасных.

"Меланома — это самая злокачественная опухоль кожи, обладающая агрессивным течением, она быстро образует метастазы, после чего считается практически неизлечимой. 40% заболевших раком кожи не удается спасти из-за позднего обнаружения, в то время как при ранней диагностике меланома излечима в подавляющем большинстве случаев", — напоминают в областном департаменте здравоохранения.

В ГБУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" дерматолог будет проверять все изменения кожи 26 мая. Записаться можно по телефонам 8(3452) 46-18-57; 64-63-90 и прийти по адресу ул. Республики, 1.

27 мая аналогичная акция пройдет в ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город". Там будут проверять кожные покровы и видимые слизистые оболочки. Любой пациент, имеющий какие-либо образования на кожных покровах, может без направления получить в удобное время консультацию у высококвалифицированных врачей-онкологов. Организаторы отмечают, что для повышения доступности акции и снижения очередности пациенты с прочими локализациями образований (то есть не на кожных покровах) в этот день приниматься не будут. Обращаться по адресу: ул. Барнаульская, д. 32, поликлиническое отделение с 9.00 до 14.00. Телефон для записи и справок: 39-33-33.

При себе нужно иметь паспорт, медицинский страховой полис и СНИЛС.

Профилактическое обследование необходимо пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также людям старше 30 лет.