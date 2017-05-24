В регионе выбрали председателя крупной религиозной организации

Накануне в Тюмени выбрали руководителя местного духовного управления мусульман. Ее повторно возглавил ныне действующий председатель Зиннат Садыков. Он получил единогласную поддержку имамов и представителей тюменских мусульманских религиозных объединений.

В своем выступлении на съезде одним из важных направлений работы, к которому необходимо приложить больше усилий, Садыков назвал работу с молодежью.

"За молодежью наше будущее. Несмотря на то, что на базе духовного управления существует "молодежное крыло", сегодня важно разработать план создания активного волонтерского движения молодых мусульман, что будет способствовать укреплению истинных исламских ценностей и противостоянию распространению идеологии экстремизма", — отметил он.

По замечанию вице-губернатора области Сергея Сарычева, правительство региона оказывает всестороннюю поддержку всем созидательным начинаниям мусульманской общины региона. В качестве примера успешного сотрудничества он назвал строительство и реконструкцию мечетей, деятельность Фонда оказания содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области, реализацию проекта по повышению квалификации имамов мечетей, а также работу исламского информационно-просветительского портала "Аль-хакк".

Как рассказали в региональном комитете по делам национальностей, Зиннат Садыков возглавляет духовное управление мусульман Тюменской области, крупнейшую в регионе по количеству общин мусульманскую организацию, с 2014 года. В ее составе — 86 мечетей, 66 религиозных организаций, 5 мухтасибатов и 2 религиозные группы.

Фото: al-hakk.ru