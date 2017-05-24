"Дом.ru Бизнес" предлагает клиентам антивирус по подписке

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" в сотрудничестве с разработчиками антивирусного ПО – "Доктор Веб" (Dr.Web) и ESET – запускает новый продукт "Антивирусы для Бизнеса", обеспечивающий корпоративным клиентам информационную защиту по подписке.

В современных условиях бизнес особенно нуждается в антивирусной защите. По данным ЦБ РФ, в 2016 году хакеры попытались вывести со счетов юридических лиц более 1 млрд рублей. Средний ущерб всего лишь от одной кибератаки для крупных фирм составляет 11 млн рублей, для сектора СМБ – 1,6 млн. Интернет-мошенники крадут пароли к системам онлайн-банкинга, шифруют базы данных организаций, требуя выкуп за восстановление файлов, шпионят по заказу конкурентов. В 2017 году ожидается рост ущерба от киберугроз – программ-вымогателей, DDoS-атак на различные сетевые узлы и IT-инфраструктуру. Так масштабной атаке вируса-шифратора WannaCryptor за три дня (12-14 мая) подверглись более 200 тысяч компьютеров в 150 странах. Основной удар пришелся на российских пользователей и компании.

Корпоративным клиентам "Дом.ru Бизнес" доступно пять версий антивирусов в формате онлайн-услуги по подписке и с оплатой по единому счету за телеком-услуги. Оформив подписку в Личном кабинете или через персонального менеджера, клиенты смогут приостанавливать действие подписки (на время отпуска или командировки), расширять защиту на новые рабочие места и мобильные устройства или сокращать количество подписок, переходить на другую версию антивируса.

Антивирус Dr.Web доступен бизнес-пользователям оператора в двух версиях: Dr.Web Классик и Dr.Web Премиум. Использование антивируса Dr.Web по подписке дает компаниям возможность не только обеспечить комплексную защиту локальных сетей от вредоносного ПО и хакерских атак, но и успешно реализовать внутренние стандарты в сфере информационной безопасности и действующие требования отраслевых регуляторов. Новейшие антивирусные технологии Dr.Web позволяют избежать непродуктивной потери рабочего времени из-за спама в корпоративной почте и максимально снизить риск заражения системы троянцами семейства Trojan Encoder. Новый троянец-шифратор WannaCryptor не угрожает пользователям антивируса Dr.Web. Он успешно определяется эвристическим анализатором, уже добавлен в вирусные базы и успешно детектируется.

Также клиенты "Дом.ru Бизнес" могут оформить подписку на корпоративные продукты ESET. Специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack обеспечивает надежную защиту от вредоносных программ и интернет-угроз без лишних затрат. ESET NOD32 Antivirus Business Edition – бизнес-решение для централизованной защиты рабочих станций, мобильных устройств и файловых серверов от интернет-угроз, троянских программ, шпионского и рекламного программного обеспечения, фишинга. Комплексное решение ESET NOD32 Smart Security Business Edition содержит расширенный функционал безопасности и контроля работы пользователей, позволяет мгновенно реагировать на попытки проникновения вредоносных программ, отражать сетевые атаки и блокировать нежелательную почту. Корпоративные решения ESET NOD32 успешно детектируют и блокируют в том числе и все известные модификации WannaCryptor.