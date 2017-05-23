Тюменцев приглашают провести "Лето в семье"

Общественный совет МВД по городу Тюмени совместно с Центром "Семья" приглашают жителей областной столицы на информационно-развлекательную программу "Лето в Семье. Эко-квест". Тюменцев ждет яркая шоу-программа, увлекательные мастер-классы и общение со специалистами широкого профиля.

В течение всего лета дважды в неделю: в среду с 15:00 до 19:00 и субботу (с 9:00 до 13:00) – "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" откроет свои двери для маленьких гостей и их родителей. В рамках летней кампании для тюменцев всех возрастов "Центр "Семья" организует творческие студии и мастер-классы, игровые и развивающие занятия, встречи с интересными людьми и творческими коллективами, яркие праздники и шоу-программы.

Здесь же уже состоявшиеся и будущие родители смогут пополнить свой родительский багаж новыми знаниями и умениями, получить бесплатные консультации специалистов (педагогов, психологов, юристов, медицинских работников) и поделиться своим опытом.

"Программа "Лето в Семье. Эко-квест" приурочена к проведению в России Года экологии. Но не менее важной целью наших мероприятий является формирование и культивирование семейных ценностей среди детей, подростков, молодежи, родителей. Для тюменских семей это прекрасная возможность провести время вместе познавательно и весело", - рассказала директор Центра социальной помощи семье и детям "Семья" Елена Перминова.

Для освещения мероприятий в СМИ будет открыт специальный молодежный пресс-центр, набор участников в который ведётся уже сейчас. Дети и подростки могут принять участие в создании репортажей, плакатов, листовок, афиш. Для работников пресс-центра организаторы подготовили особую программу: мастер-классы, встречи с журналистами, фотографами и интересными личностями Тюмени, а также знакомство с работой настоящей типографии.

"Проект разноплановый и позволяет сразу несколько задач: поддерживает родителей, расширяет кругозор молодежи, организует летний досуг для детей и подростков. Юные журналисты смогут попробовать себя в деле и изучить профессию изнутри. А в целом мы поддерживаем семейные ценности и традиции, а в некоторых случаях – создаем новые", - прокомментировал председатель Общественного совета при УМВД России по г. Тюмени, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Многие мероприятия приурочены к значимым праздникам и будут оформлены и организованы в определенной тематике. К примеру, 7 июня, в День экологии состоятся занятия, формирующие бережное отношение к природе и рассказывающие о значимости экологии в жизни современного человека. В преддверии Дня памяти, 21 июня участникам предложат мероприятия патриотического характера, призванные воспитать патриотизм и активную гражданскую позицию даже у самых маленьких тюменцев.

"С наступлением лета всегда актуализируются вопросы детского и молодежного досуга, особенно для работающих родителей. Круглосуточное пребывание ребенка в Интернете или у телевизора – не лучший выход, как и праздное шатание по улицам. Свободное время, особенно летом, стоит тратить разнообразно и с пользой. Программа "Лето в Семье. Эко-квест" не только отвечает на эти запросы, уделяя внимание досуговой составляющей детей и подростков, но и предлагает родителям проконсультироваться со специалистами, пообщаться друг с другом", - подчеркнул начальник УМВД России по г. Тюмени Пётр Вагин.

Программа "Лето в Семье. Эко-квест" инициирована Общественным советом при МВД Тюмени совместно с Центром "Семья". Зарегистрироваться в качестве участника на каждое из мероприятий можно на Областном Портале www.растим-будущее.рф. Встречи пройдут на территории Центра по адресу пр. Геологоразведчиков, д.14а. Вход свободный.