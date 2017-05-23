В тюменских летних лагерях проверяют питание, мебель и страховку от клещей

Этим летом в Тюменской области летние лагеря готовы принять порядка 130 тысяч детей. Большая часть из них — учреждения с дневным пребыванием, их в регионе заработает почти 600. Еще полсотни лагерей откроются для ребят с расчетом на длительный отдых — это загородные лагеря, санатории и палаточные группы.

Готовность учреждений к оздоровительному сезону сейчас оценивают многочисленные межведомственные комиссии. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, во все лагерях уже проверили, окончен ли там ремонт, закуплена ли вся необходимая мебель и обработаны ли территории учреждений от клещей. По этой части нареканий у специалистов ведомства не оказалось, однако возникли вопросы по организации питания.

"Было проведено 17 контрольных мероприятий в отношении поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания. За выявленные нарушения составлены протоколы об административных правонарушениях. Среди них — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, использование товаров без маркировки, нарушение правил заготовки, переработки или хранения продуктов животноводства", — отмечают в ведомстве.

Для родителей и организаторов лагерей Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам соблюдения законодательства в местах отдыха и оздоровления детей: (3452)20-24-03.

Фото: "Ребячья Республика" / vk.com