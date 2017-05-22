Попытка самоидентификации: Большая Тюмень вычисляет свой культурный код

Портал "Место рождения: Тюменский край" rodinatyumen.ru начинает подготовку проекта "Региональный культурный код".

Культурный код — это ключ к общему видению мира и пониманию друг друга, ключ к общению, позволяющий оценивать шутки, заголовки газет, сюжеты в жизни и искусстве.

Есть ли общий региональный культурный код, объединяющий мировоззренческие позиции жителей юга Тюменской области, Ямала и Югры, и если есть, то под влиянием каких авторов и литературных произведений он сформирован?

Организаторы приглашают всех желающих ответить на этот и другие вопросы в рамках "Общественной экспертизы". Опрос проходит на странице проекта "Общественная экспертиза" на площадке портала dialog-urfo.ru; в социальных сетях: Fасеbook - "Общественная экспертиза", "Место рождения: Тюменский край", "ВКонтакте" - "Тюмень, Югра, Ямал"; на форумах областных электронных СМИ.

Мнения участников открытых дискуссий будет учтено в процессе выработки "Регионального культурного кода", включающего в себя наиболее яркие произведения региональных авторов, составляющих основу нашей региональной идентичности.

Первый открытый этап экспертизы продлится до 10 ноября, а затем свое мнение относительно состава "культурного кода" выскажут эксперты – представители научных кругов, видные литературные и общественные деятели, издатели.

Один из авторов проекта, президент Фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова:

"Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся создать своеобразный "камертон", позволяющий каждому жителю региона настроится на "общую волну", это поможет нам лучше понять самих себя, понять друг друга, станет напоминанием о наших общих культурных корнях".

Фонд общественной дипломатии "Диалог" создан в 2011 году. Уставной целью создания фонда является укрепление дружественных связей и конструктивного взаимодействия с институтами гражданского общества различных направлений деятельности, действующих как на территории Российской Федерации, так и в зарубежных странах. Основной проект фонда, реализуемый с 2008 года – портал общественных объединений Тюменской области "Диалог" (www.dialog-urfo.ru