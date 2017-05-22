Альберт Суфианов рассказал о ФЦН в Тюмени на конференции, посвященной отечественной медицинской промышленности

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов принял участие в конференции на тему "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития предприятий, работающих в сфере обращения медицинских изделий", которая состоялась 19 мая в Москве.

Среди организаторов и докладчиков конференции - НП "Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники", объединяющее свыше 150 предприятий, Союз Ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ, АО "Российский экспортный центр", Управление организации контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора, ФГБУ "ЦМИКЭЭ" Росздравнадзора и другие организации. Особое внимание участники обратили на переход отечественной медицинской промышленности от внутреннего импортзамещения к экспорту российских медицинских изделий и услуг.

Профессор Альберт Суфианов представил экспертам доклад "ФЦН как потенциальное ядро научно-производственного и образовательного нейрохирургического кластера". Информация вызвала живой интерес у слушателей. Председатель конференции, президент НП "МОМТ" Иван Ожгихин отметил, что Федеральный центр нейрохирургии оказывает лечебные и образовательные услуги мирового уровня не только для россиян, но и для граждан более чем 14 иностранных государств. Данный передовой опыт необходимо перенимать и поддерживать.

После выступления Альберта Акрамовича было организовано прямое включение из гибридной операционной ФЦН в Тюмени. Профессор Катсуми Такизава из Японии, проводивший в это время в Тюмени мастер-класс по сосудистой нейрохирургии, в своем онлайн-интервью сказал: "Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени - сегодня один из лучших по оснащению и технологиям центров в Европе и Азии. Возможности гибридной операционной просто поражают. Такая операционная обязана быть в любом центре, претендующем на высочайший уровень качества. Федеральный центр нейрохирургии становится точкой мирового притяжения. На мастер-классы съезжаются ведущие нейрохирурги со всего света, и отсюда технологии и навыки экспортируются в самые отдаленные точки планеты. В этот раз я приехал даже с собственной съемочной группой "Токио-ТВ", чтобы рассказать Японии и остальному миру об уникальном центре, который возглавляет мой друг Альберт Суфианов".

В ходе конференции было подписаны договоры о сотрудничестве Федерального центра нейрохирургии (г.Тюмень) с НП "МОМТ" и с инновационно-производственным холдингом "Швабе", открывающие перспективы дальнейшего сотрудничества и прогресса.