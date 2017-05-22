Экстренная психологическая помощь понадобилась 13 эвакуированным ишимцам

Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

В Ишиме с пострадавшими от паводка людьми на протяжении последних недель работает специальная сводная группировка психологов. Специалисты психологической службы МЧС и психологи Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации ЧС общаются с ишимцами, которые пока не могут вернуться домой и проживают в пунктах временного размещения.

За это время экстренная психологическая помощь была оказана в 13 случаях, за информационно-психологической поддержкой обратились более 70 человек.

"Мы принимаем участие в ликвидации последствий подтопления уже второй год, поэтому есть возможность учесть опыт предыдущего года и сделать свою работу более эффективной. В этом году среди пострадавших есть пожилые люди, беременные женщины, дети, инвалиды — те категории граждан, которые нуждаются в особом внимании. В тех пунктах, где есть дети, для них и молодых мам мы организовали детскую площадку. Работая с детьми в игровой форме, мы имеем возможность отслеживать и контролировать те негативные последствия, которые могла вызвать эвакуация, ведь дети проживают в непривычных для них условиях", — рассказала психолог ГУ МЧС по Тюменской области Светлана Лушникова.

Напомним, сейчас в Ишиме подтопленными остаются 10 домов, в Ишимский районе — 41 дом, а также множество садоводческих участков. Всего в Тюменской области эвакуированы 530 человек — 145 располагаются в пунктах временного размещения, у родственников живут 385 человек.