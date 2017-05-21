В Тюмени открыли мотосезон-2017

Официальное открытие мотосезона прошло на площадке у Тюменского технопарка 20 мая. Традиционное событие собрало около трехсот мотоциклистов, компанию которым составили горожане и клуб ретроавтомобилистов.

Открытие сезона байкеры превратили в яркий праздник с выступлением музыкальных коллективов, спецэффектами и выставкой техники. В центре внимания конечно же были мотоциклы, особый интерес к ним проявляли юные тюменцы. Владельцы мототехники любезно разрешали всем желающим сделать фото на память.

Участие в мероприятии приняли почетные гости. Так, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов поблагодарил "Ночных волков" за вклад в патриотическое воспитания молодежи: "В прошлом году было несколько мотопробегов, посвященных тюменцам-героям Великой Отечественной войны. Я думаю, что клуб "Ночные волки" — настоящие патриоты, и их деятельность очень важна для региона". Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов отметил, что мотоциклисты активно участвуют в профилактических мероприятиях и вносят большой вклад в дело пропаганды безопасного вождения и соблюдения ПДД. В приветственном слове он пожелал байкерам ровных дорог, как можно больше ярких эмоций и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба полиции.

"Главная задача - напомнить горожанам о том, что с началом летнего сезона байкеры возвращаются на дороги региона и призвать быть внимательнее к любителям двухколесного транспорта. Мы со своей стороны также обязуемся не нарушать ПДД. Хочу подчеркнуть, уважающий себя мотоциклист всегда корректно ведет себя на дороге, - рассказал руководитель отделения Сибирь-Запад мотоклуба "Ночные волки", член Общественного совета при региональном УМВД Валерий Калалб.

В завершение мероприятия байкеры выстроились в общую колонну и проехали по улицам города.

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Фото Сергея Кузнецова и пресс-служб ТРО партии "Единая Россия" и УМВД Тюменской области.