Тюменскую молодежь научат ориентироваться на рынке труда

Профориентационная акция "Старт к успеху" проходит в Тюмени и продлится до конца мая. В рамках кампании тюменских выпускников научат ориентироваться на рынке труда и быть конкурентоспособными, а у некоторых участников программы появится реальный шанс трудоустроиться.

Специалисты по профориентации рекомендуют молодым людям не ждать окончания вуза или ссуза, а заранее начинать поиск работы, еще до получения диплома. Так, весной на рынке труда представлено гораздо больше свободных рабочих мест.

Также в рамках акции специалисты Центра занятости Тюмени и Тюменского района рассказывают выпускникам о тех критериях, которые необходимо учитывать при выборе работодателя. 23 мая пройдет "Job-библиотека", посвященная теме успешного собеседования, пишет "Мегатюмeнь".