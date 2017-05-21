В "Дзержинце" прошла встреча тюменских комсомольцев

Участники тюменского комсомольско-молодежного клуба "Борей" встретились в Центре внешкольной работы "Дзержинец" в преддверии 100-летия комсомола. Выпускники съехались на мероприятие из разных уголков страны.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, бывшие участники клуба приехали из Москвы, С-Петербурга, Краснодара, Омска, Перми, Ханты-Мансийска, Сургута, Заводоуковска. Среди них - кандидаты и доктора наук, педагоги, строители, директора предприятий, большинство из них продолжают активно заниматься общественной деятельностью.

На встрече обсуждалось создание книги о комсомольском движении, приуроченной к 100-летию комсомола. Проект призван обратить внимание на важные и разнообразные формы работы, которые не только стимулируют активную жизненную позицию молодежи, но могут и должны иметь социальное продолжение.

Отметим, комсомольско-молодежный клуб "Борей" 40 лет назад объединил студентов тюменских вузов. Идейным организатором клуба стала преподаватель кафедры педагогики Тамара Дмитриенко, а его научной, методической базой - Тюменский государственный университет. Девиз клуба "Наша цель – счастье людей!" нашел отражение в социально значимых делах на радость и пользу себе и обществу. На счету "бореевцев" агитпробеги по Тюменскому, Ялуторовскому Исетскому, Тобольскому районам; публичные лекции; спектакли; встречи с земляками; коллективные творческие дела со школьниками.